Roma-Milan, allarme infermeria per Mourinho: Dybala e Llorente ci saranno?

Tre grandi incognite. Dopo che nell’ultima giornata di campionato il Milan ha liquidato il Lecce grazie ad uno straordinario Rafael Leao, autore di una splendida doppietta, all’orizzonte si profila ora una sfida che, sulla carta, è molto più complicata.

Ad attendere i rossoneri questo sabato ci sarà infatti la Roma, che nella serata di ieri è uscita acciaccata dalla partita con l’Atalanta: un 3 a 1 secco, che ha condannato gli uomini di Mourinho ad un’altra sconfitta. La preoccupazione in casa Roma però, è certamente un’altra.

Al brutto risultato si aggiunge il fatto che alcuni calciatori giallorossi hanno rimediato più di qualche problemino fisico, che potrebbe compromettere loro la presenza per la partita di questo sabato. Ma chi sono questi calciatori?

Jose Mourinho Roma

Roma-Milan: le probabili assenze giallorosse

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a preoccupare maggiormente sono le condizioni fisiche di Diego Llorente e di Paulo Dybala, usciti acciaccati dalla sfida di Bergamo: la loro presenza è in forte dubbio per la partita con il Milan.

Questione simile anche per Chris Smalling e Georgino Wijnaldum: l’olandese e l’inglese risentono ancora i postumi delle lesioni muscolari rimediate lo scorso giovedì in Europa League. L’auspicio di Mourinho è quello di un recupero lampo.