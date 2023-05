Arnautovic-Milan, arrivano conferme: la scelta dell’austriaco

La stagione del Milan, e più in generale di tutte le altre squadre, sta volgendo al termine e per questo i dirigenti sono già al lavoro per assemblare quelle che saranno le rose della prossima stagione.

Le ultime sessioni di mercato non sono state troppo fortunate per il Milan, visto che gli acquisti fatti non hanno portato ai risultati sperati e non si sono inseriti al meglio nei meccanismi della squadra.

Il punto debole per la squadra di Pioli è stato senza ombra di dubbio il ruolo della prima punta, con Olivier Giroud che si è trovato troppo spesso a dover fare gli straordinari, visto che i suoi sostituti non sono stati all’altezza. Per questo motivo la dirigenza meneghina ha messo nel mirino Marko Arnautovic che pare aver scelto i rossoneri.

Calciomercato Milan, Arnautovic vuole i rossoneri

Stando a quanto riportato dal noto quotidiano Repubblica, Marko Arnautovic è sempre più vicino al Milan e la volontà del calciatore potrebbe essere il fattore decisivo.

Anche la Roma infatti vorrebbe ingaggiare il calciatore, ma quest’ultimo preferirebbe i rossoneri e quindi un ritorno a Milano dopo il passato all’Inter. L’austriaco è balzato in cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara superando anche Scamacca, resta ora da trovare un accordo tra società.

Andrea Mariotti