Calciomercato Milan, sarà rivoluzione in estate: c’è la notizia su De Ketelaere

Nonostante manchi ancora una giornata di Serie A prima della fine della stagione, il Milan sta comunque iniziando a muoversi sul mercato. Lo confermano le trattative avanzate per Kamada e Lotfus-Cheek, ma non ci saranno solo movimenti in entrata.

Mercato, la situazione di De Ketekaere

Le situazioni più delicate in casa Milan, per quello che riguarda le uscite, sono quelle di Origi, Rebic e De Ketelaere. Le situazioni dei tre, come riportato da Sky Sport, sono molto diverse tra loro. Per Origi e Rebic è già finita l’avventura in rossonero, mentre per De Ketelaere il futuro è più nebuloso.

Infatti il Milan, sempre secondo Sky, non vorrebbe mandare il prestito il belga. Di conseguenza si aprono due strade per De Ketelaere e per il Milan: continuare insieme oppure la cessione. Non ci saranno vie di mezzo.

Inoltre sono già arrivate diverse richieste per il giocatore, ma il Milan aspetta. Il Diavolo sembra credere ancora nel talento del giovane belga, soprattutto Maldini ha fiducia in lui. Fiducia di Maldini e del Milan che potrebbe però essere arrivata alla fine.