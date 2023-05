Calciomercato Milan, il giornalista rivela: “C’è la volontà di trasferirsi in rossonero”

Il Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato potrebbe andare (nuovamente) alla ricerca di un trequartista. In questa stagione Charles De Ketelaere non ha reso come ci si aspettava ed il suo futuro al momento sembrerebbe in bilico. I rossoneri potrebbero quindi ingaggiare un calciatore abile sia nella zona centrale che sulla destra. Un profilo come quello di Nicolò Zaniolo, accostato al Diavolo lo scorso gennaio.

Nicolo Zaniolo Calciomercato

Zaniolo al Milan? La rivelazione di Pellegatti

Il noto giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha rilasciato queste dichiarazioni in merito all’ex calciatore della Roma: