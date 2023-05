Calciomercato Milan, ha stupito in Europa League: contatti avviati per l’attaccante

La tripletta rifilata alla Sampdoria ha lasciato un forte messaggio: Olivier Giroud è tornato e vuole confermare il posto al centro dell’attacco rossonero anche per la prossima stagione.

Alle spalle del francese, però, i “vice” non si sono rivelati all’altezza: Ibrahimovic è rimasto fermo ai box per buona parte dell’anno mentre Rebic e Origi non hanno saputo sfruttare le occasioni concesse da mister Pioli.

L’impressione è che l’estate porterà via da Milano le tre alternative precedentemente citate, per dare il via ad una rivoluzione nel reparto offensivo. Nella lista di Maldini e Massara uno dei principali indiziati è un giovane attaccante proveniente dal campionato olandese.

Giménez calciomercato Milan

Calciomercato Milan, contatti in corso per Gimenez: oggi l’incontro con l’entourage

Secondo Calciomercato.com, il nome in questione sarebbe Santiago Giménez, centravanti del Feyenoord. Il classe 2001, arrivato a Rotterdam nel 2022 dal Cruz Azul per quattro milioni, ha totalizzato 44 presenze nell’annata corrente, mettendo a segno 23 reti.

Nella giornata odierna la dirigenza di Via Aldo Rossi ha incontrato gli agenti dell’argentino naturalizzato messicano, il cui contratto con i neo-campioni d’Olanda scade nel 2026. Il 22enne ha già incrociato Roma e Lazio in Europa League, con un bottino di tre gol in due apparizioni rifilati ai biancocelesti.

Giménez andrebbe così a rimpiazzare Divock Origi. Sul belga si è fatto vivo l’interesse del Fenerbahce.