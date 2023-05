Frattesi-Milan? Carnevali fa chiarezza sul centrocampista

Il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Dopo aver rilasciato un commento sulla penalizzazione della Juventus è intervenuto sulla questione relativa a Davide Frattesi. L’ex Ascoli e Roma è al centro di tanti voci di calciomercato.

Queste le parole di Carnevali su Frattesi ed i gioielli del club neroverde:

Non cederemo più di due gioielli. L’obiettivo è quello, poi dipende da richieste ed opportunità. Abbiamo sempre fatto cessioni importanti, abbiamo il bilancio a posto e non abbiamo necessità di farle. Vedremo le offerte, ma pure le richieste dei giocatori e le varie ambizioni dei ragazzi.

Non ho parlato con lui su quali società potrebbero essere interessate. Ad oggi sto cercando di capire quale sarà l’opportunità migliore per il Sassuolo, che per il momento arriva da una società di Premier. Ora è prematuro, tutti insieme cercheremo di capire se ci sarà davvero una richiesta importante da una di queste tre società italiane