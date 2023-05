Milan-Inter, sarà la partita con il più alto ingaggio della storia in Italia: la cifra

Manca sempre meno ad una delle partite più importanti per Milan e Inter, ma anche per il calcio italiano. Dopo anni di quasi anonimato nel calcio che conta, per le due milanesi, stasera c’è l’occasione di riportare in auge il nostro calcio in Europa.

Se negli ultimi anni solo la Juve è riuscita a fare la voce grossa in Champions League, pur non riuscendo mai a vincerla, Milan e Inter hanno visto spesso dal divano le grandi sfide europee.

I rossoneri, storicamente, protagonisti di questa competizione vogliono raggiungere il sogno della finale, stesso discorso vale per la compagine nerazzurra, ultima squadra italiana a portare la coppa in Italia, nel 2010.

Questa sera ci sarà il primo atto del doppio confronto, a San Siro, chiaramente. Sarà Milan-Inter, alle ore 21:00 e martedì prossimo andrà in scena il secondo appuntamento.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea quello che sarà l’incasso dei rossoneri e il fatto che “questo derby di Champions diventerà la partita con l’incasso più alto di sempre in Italia”

Champions League, Milan-Inter: incasso record, superati i 10 milioni di euro

Stando a quanto scrive la rosea, il Milan incasserà 10 milioni in una sola serata. Le entrate del botteghino, infatti, finiscono per intero nelle casse del club che gioca in casa.

Cifre importanti, molto. Chiaramente al ritorno sarà l’Inter ad arricchirsi, ma stasera toccherà al Milan.