Furlani stupisce tutti sul nuovo stadio del Milan: “San Siro è un progetto aperto”

Il complicato momento del Milan rimbomba dopo la sconfitta con l’Inter nella semifinale d’andata di Champions League. Il 2-0 non preclude speranze di rimonta, anche se si è fatta veramente difficile. Inoltre manca il lato positivo extra campo, per cui il Milan continua digrignare i denti, considerata la situazione stadio.

Proprio sui temi extra calcistici ha parlato l’Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani. L’ad rossonero ha rilasciato una lunga intervista per The Athletic, toccando diversi temi scottanti.

Sul tema stadio:

Questo è un problema tutto italiano. In Spagna costruiscono stadi. In Francia costruiscono stadi. In Portogallo costruiscono stadi. In Turchia costruiscono stadi. L’Italia deve cercare di capire come fare per realizzare gli stadi. C’è una legge sugli stadi, ma non funziona. Ci sono diversi gruppi proprietari disposti a investire denaro. È denaro che entra nel Paese per lo sviluppo, le infrastrutture, la creazione di posti di lavoro, il PIL, il branding, ma il sistema non vuole questi soldi”.