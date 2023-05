Pedullà attacca Maldini: “Mancano un’attaccante e un esterno da due anni”

Ieri sera su Sportitalia nella trasmissione serale di Michele Criscitiello, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della situazione del Milan dopo l’eliminazione in Champions League senza risparmiare le critiche su Paolo Maldini.

Durante la trasmissione di SportItalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato così su Paolo Maldini e Stefano Pioli:

“Devo prendere le distanze da un’opera di lecchinaggio su come non si potesse dire che Maldini ha colpe e Pioli un certo numero di responsabilità. Dobbiamo dire le cose come stanno, Maldini ha commesso degli errori gravi perché se mediamente un ds di Serie B sbaglia il 90% che ha sbagliato Maldini va a casa. Abbiamo dato i meriti a Maldini per quello che ha fatto ma bisogna darglieli anche quando ha sbagliato e ieri doveva prendersi anche le sue responsabilità sugli errori commessi. Ha indovinato Thiaw bene, uno su sette. Omettendo che al Milan serve un attaccante da tre anni e un esterno destro da due provando solamente con Zaniolo a gennaio, senza dimenticare che non ha mai sostituito Kessie. Su Pioli non ho nulla da dire ma se perdi quattro derby di fila senza mai segnare e tirare in porta, si deve lavorare per il bene del Milan”