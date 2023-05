Ibrahimovic via dal Milan? C’è la novità sull’attaccante

Pronti a discuterne. La Serie A sta per volgere al termine, e per i rossoneri è arrivato il momento di tirare alcune somme: è ora di iniziare a pensare in ottica calciomercato, vista la prossima, ed oramai sempre più vicina, riapertura delle trattative.

Ed è sicuramente ora di sistemare alcune questioni contrattuali, che dalle parti di Milanello risultano parecchio spinose: una è sicuramente quella legata al centravanti Zlatan Ibrahimovic. L’ annata dello svedese non è stata certamente una di quelle da ricordare, visto il continuo tormento che gli hanno causato gli innumerevoli problemi fisici avuti durante l’arco della stagione.

Il tutto lascia sicuramente pensare ad una separazione imminente: Ibra prenderà una strada, il Milan quella opposta. Ma sarà davvero così?

Zlatan Ibrahimovic Milan

Ibrahimovic: c’è ancora speranza per il rinnovo?

Come riportato anche da SkySport, lo svedese dovrebbe presto avere un incontro con la società per discutere di un’eventuale rinnovo, più precisamente al termine di questo campionato.

Le sensazioni però sono sempre le stesse: Ibra è sempre più lontano dal Milan.