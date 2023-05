Inter-Milan, scelto l’arbitro per l’Euroderby: precedenti non positivi

Sconfitta per il Milan nell’ultimo match di Champions League valido per l’andata della semifinale contro l’Inter. Martedì 16 maggio, ore 21.00 si giocherà il ritorno a San Siro “in casa” dei neroazzurri.

L’UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la sfida.

Inter-Milan, la direzione arbitrale

Nella giornata di oggi l’UEFA ha assegnato gli arbitri che dirigeranno le due sfide di ritorno di Champions League in programma il 16 ed il 17 maggio. La sfida tra Inter e Milan sarà diretta dal francese Clement Turpin, coadiuvato dai connazionali Danos e Pages. Il quarto ufficiale sarà Stephanie Frappart. Al VAR designati Brisard e Milloit.

Nei quattro precedenti arbitrati da Turpin, l’Inter ha vinto solo una volta con tre sconfitte. L’unica vittoria è giunta nel 2018-2019 nella fase a gironi di Champions League contro il Tottenham decisa da Vecino nel finale. Le tre sconfitte sono arrivate nel 2012-13 contro l‘Hajduk Spalato in Europa League, mentre le altre due in Champions nel 2020-21 contro il Real Madrid e quest’anno contro il Bayern Monaco.

Nemmeno il Milan ha ottimi risultati in presenza del fischietto francese. Nessun successo per i rossoneri. Sconfitta contro l’Arsenal in Europa League nel 2017-18, pareggio nei gironi di Champions durante la scorsa stagione contro il Porto e pareggio anche contro il Tottenham nella sfida di quest’anno terminata 0-0 conclusa comunque col passaggio del turno.