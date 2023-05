Nesta commenta il momento della squadra: “Leao è il volto del Milan”, poi le parole su Tonali

Alessandro Nesta, ex bandiera del Milan, durante un’intervista rilasciata a DAZN ha parlato del momento del Milan ad oggi.

Le parole dell’ex milanista, riportate anche da Tuttosport, ricordano innanzitutto cosa significhi per lui Juventus–Milan, partita che si giocherà il 28 Maggio, poi le parole sullo stato del calcio italiano:

Per me San Siro e il Milan sono questo ricordo: stadio pieno, grandissimi giocatori e quella voglia di vincere sempre. Il calcio italiano per me sta tornando, ma all’epoca tutti i campioni erano in Italia, ogni domenica era dura.