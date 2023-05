Pochi istanti fa è arrivata la notizia attesa da tutta la giornata. La Corte Federale d’Appello ha emanato la sentenza sul caso Juventus: il club bianconero ha ricevuto una penalizzazione di 10 punti da scontare nella stagione corrente. Sorride così il Milan di Stefano Pioli che sale al quarto posto in classifica, l’ultimo valido per accedere alla prossima Champions League.

Serie A Milan

Juventus penalizzata: come cambia la classifica di Serie A

I bianconeri passano così a 59 punti in classifica ed occupano momentaneamente il settimo posto. In attesa di capire come finirà il match in programma questa sera tra Empoli e Juventus allo Stadio Carlo Castellani. Nel mentre il Diavolo ha guadagnato 2 punti importanti sulla Roma che ha pareggiato allo Stadio Olimpico contro la Salernitana.

Queste la classifica aggiornata:

Napoli 86

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 60

Juventus 59*

Milan, 3 punti per la Champions?

Qualora la Juventus non dovesse vincere ad Empoli al Milan basterebbero 3 punti per accedere alla massima competizione europea, in virtù del vantaggio degli scontri diretti con l’Atalanta. In caso contrario saranno 4 i punti che devono ottenere i rossoneri. Il tutto considerando che domenica 28 maggio andrà in scena lo scontro diretto.