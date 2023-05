Kjaer: “A 34 anni non si è vecchi”, poi la promessa al Milan

Sale l’attesa per il derby di questa sera. Tra i tanti protagonisti che hanno parlato ai media c’è Simon Kjaer. Il centrale rossonero ha chiacchierato con alcuni giornalisti danesi a Milanello, tra i temi caldi ci sono il futuro al Milan e la voglia di rimanere fino al ritiro dal calcio giocato.

Le parole di Kjaer:

I temi principali come anticipato prima sono legati al futuro e il danese si vede sicuro e volenteroso di rimanere in rossonero fino al giorno in cui appenderà gli scarpini al chiodo: