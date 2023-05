Mercato Milan, notizia dalla Spagna: sul Real Madrid

Notizie iberiche. Ore calde per quanto riguarda l’argomento calciomercato anche dalle parti di Milanello: numerosi i nomi che negli ultimi giorni sono trapelati nell’ambiente rossonero, e che potrebbero essere i prossimi rinforzi della squadra capitanata da Stefano Pioli.

Da Milinkovic-Savic a Kamada, passando per Frattesi: tanti i desideri, poche per adesso le certezze. Nel frattempo però, in casa Milan si continua a seguire un profilo che da tempo stuzzica la dirigenza milanista.

Più volte indicato come possibile rinforzo, è ora sempre più lontano dall’attuale club in cui milita: potrebbe quindi arrivare presto l’occasione per provare a portarlo in rossonero: l’indiziato è il n.20 del Real Madrid, Marco Asensio.

Marco Asensio Real Madrid

Asensio: dalla Spagna arriva l’indiscrezione sul suo futuro

Come riportato da Hugo Cerezo, giornalista spagnolo di Relevo, Asensio avrebbe rifiutato il rinnovo con il Real Madrid: lo spagnolo lascerebbe quindi i blancos dopo ben sette lunghe stagioni. La concorrenza è però agguerrita: molti club di Serie A sono interessati ad Asensio.

Con l’addio di Asensio però, si aprirebbe un altro possibile scenario: che il Real Madrid voglia richiamare Brahim Diaz per sopperire alla partenza dello spagnolo? Nelle prossime settimane sapremo la verità.