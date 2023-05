Cardinale carica il Milan: “Voglio vincere contro l’Inter”, poi la frase sul campionato

La semifinale di Champions League fra Milan ed Inter è ormai alle porte, con l’intera città pronta ad accogliere a braccia aperte un evento di tale portata. D’innanzi ad un San Siro che si prospetta sold-out all’andata come al ritorno, rossoneri e nerazzurri sono pronti a portare in alto il buon onore della metropoli milanese.

In particolare, grande attesa vige in casa Milan, dove i ragazzi di Milanello sono chiamati al secondo incontro europeo contrapposti ad un’italiana. Già forti della vittoria sul Napoli infatti, gli uomini di Pioli potrebbero far leva su tale fattore come un vantaggio. La fetta rossonera di Milano è stata inoltre aizzata alla grande da Gerry Cardinale.

Champions League e nuovo stadio, le parole di Cardinale sul Milan

In attesa del calcio d’inizio dell’Euroderby, Cardinale è stato intervistato da Sportico. Il numero 1 di RedBird e dunque proprietario del Milan è intervenuto così in merito alla propria squadra e al caso stadio nuovo: