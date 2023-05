Verso Inter-Milan, parla la leggenda rossonera: “Meritiamo rispetto”, poi il commento su Leao

La settimana del Milan si è aperta nel peggiore dei modi con la sconfitta per 0-2 nel derby d’andata di Champions League, la settimana però si è conclusa, se possibile, anche peggio con la sconfitta per 2-0 contro lo Spezia che ha complicato e non poco i piani per la qualificazione in Champions.

Martedì sera ci sarà il secondo atto delle semifinali di Champions e in occasione della Milano Football Week, Frank Rijkaard ha voluto dire la sua sul ritorno delle semifinali e sull’aiuto che potrà fornire Rafael Leao.

Euroderby di ritorno, le parole di Rijkaard

Queste sono state le sue parole:

“Penso che l’Inter abbia giocato molto bene e lo si è visto sul campo. Se c’è Leao, dà la forza a tutti gli altri, spero che possa giocare il ritorno di martedì, ma questa è una cosa individuale. Dobbiamo rispettare il Milan, ma si è vista un’Inter più sicura che sapeva cosa fare, speriamo in Leao… non sono favoriti, ma potrebbero usarlo come vantaggio”.

