Verso Milan-Sampdoria, chi arbitra la sfida? La designazione ufficiale

Dopo la cocente sconfitta nell’euroderby, il Milan deve raccogliere i cocci e ripartire in campionato per tentare l’ultimo assalto alla zona Champions League. L’impresa sembra veramente complicata, con il Milan che si trova attualmente a -4 dalla Lazio in quarta posizione.

Milan-Sampdoria, le designazioni

Inoltre mancano solamente tre partite al termine della stagione ed il Diavolo dovrà pure giocarsi lo scontro diretto con la Juventus in casa dei bianconeri. Se è vero che la Juve rischia comunque di finire fuori dalle coppe per la penalità, è sempre meglio fare questi calcoli da una posizione più sicura.

Per questi motivi la sfida con la Sampdoria diventa importantissima. Infatti la Samp è già retrocessa, ha ben poco da chiedere a questo campionato e ben altri problemi a cui pensare. Inoltre negli ultimi minuti sono uscite le designazioni arbitrali per la sfida.

FOTO: Pioli

Arbitrerà l’incontro Francesco Forneau, coadiuvato dagli assistenti Berti e Scatragli, mentre Ferrieri Caputi sarà il quarto ufficiale. Al VAR agiranno Di Martino e Longo. Per Forneau si tratta della seconda stagione con il Milan: la prima era stata con la Salernitana, in cui annullò un gol a Tomori, dopo la revisione al VAR.