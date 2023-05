Saelemaekers carica il Milan: “Campionato importante per il futuro”

Alle ore 18 avrà inizio allo Stadio Alberto Picco Spezia-Milan, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Rossoneri chiamati a vincere dopo la pesante sconfitta in semifinale di Champions League contro l’Inter per 2 a 0. Partita importante anche in ottica classifica con Il Diavolo che con una vittoria sorpasserebbe momentaneamente i cugini nerazzurri, impegnati stasera contro il Sassuolo.

Saelemaekers sul giocare a sinistra: “Non è un problema”

Alexis Saelemaekers ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel pre-partita di Spezia-Milan ai microfoni di DAZN: