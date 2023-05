Spalletti: “Inter in finale con merito”, poi torna sulle gare con il Milan

Luciano Spalletti, prima di Napoli-Inter, ai microfoni di DAZN, è tornato a parlare della Champions League. Il tecnico toscano, dopo aver fatto i complimenti alla squadra di mister Simone Inzaghi, ha ricordato le gare giocate ai quarti di finale contro il Milan.

Queste le sue parole:

Loro sono stati bravi perché in Champions si sono fatti sempre trovare pronti e in finale sono arrivati con merito – ha dichiarato Spalletti su DAZN, parlando poi anche degli incontri con il Milan – Noi purtroppo abbiamo avuto qualche defezione proprio in quelle partite lì, dispiace sicuramente ma ci è capitato di tutto in quei momenti lì.