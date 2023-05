ULTIM’ORA – Udienza Juventus, richiesta della Procura: in arrivo un’altra penalizzazione!

Proprio in questi minuti è in corso l’udienza della Procura Federale sul caso Juventus. Le parti sono collegate da remoto, compreso il presidente bianconero Ferrero.

Secondo Sky Sport, Il procuratore Capo Chinè avrebbe avanzato la richiesta di una nuova penalizzione.

Juventus, chiesti 11 punti di penalizzazione!

Udienza Juventus Penalizzazione

Avanzata la richiesta di una penalizzazione pari a 11 punti, più alta dunque rispetto ai 9 iniziali ma minore dei 15 da rimodulare.

Oltre ai punti è stata richiesta anche l’inibizione dei sette dirigenti coinvolti per ben 8 mesi. Le notizie sono in continuo aggiornamento, e la Juventus vede sorgere la possibilità di una nuova penalizzazione, che seppur minore, urterebbe la posizione in classifica della Vecchia Signora.

Nulla però è ancora ufficiale: si resta in attesa della sentenza, che dovrebbe arrivare entro la giornata di oggi.