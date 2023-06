Maldini via dal Milan: che frecciata di Adani!

La stagione del Milan si è appena conclusa ma già c’è stata una vera e propria rivoluzione nell’area tecnica rossonera con Paolo Maldini e Ricky Massara che non sono più parte della società rossonera.

L’addio dei due dirigenti ha portato molto clamore soprattutto tra l’ambiente rossonero, anche gli addetti ai lavori però si sono detti abbastanza contrariati per l‘addio dell’ex capitano del Milan.

Maldini Addio Adani

Addio Maldini, il duro commento di Adani

Anche Lele Adani, sui propri canali social, ha voluto commentare la fine del rapporto tra il club meneghino e la storica bandiera:

“Quando una persona entra a far parte dell’Associazione Calcio Milan e si trova di fronte Paolo Maldini anche per ricoprire una carica superiore, inferiore o paritaria a Paolo, non gli resta a fare che tre cose. La prima, un inchino. La seconda chiedere il permesso di parlare. La terza, se possibile, parlare a bassa voce, talmente bassa che Paolo deve sollecitare ad alzare il tono della voce perché non sente”.

Andrea Mariotti