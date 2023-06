Ibra saluta il Milan: “La mia seconda famiglia, sono Superman ma ho un grande cuore”

Al termine della gara casalinga che ha fatto trionfare il Milan per 3-1 sul Verona, costringendolo allo spareggio con lo Spezia, Ibra si è lasciato andare nella conferenza stampa del suo addio.

Prima elogia casa Milan per tutti questi anni insieme:

“Da due figli a casa ne avevo altri 25. Era una situazione con grande responsabilità, il mister me l’ha data, io l’ho presa e l’ho fatta mia per arrivare dove siamo arrivati. Penso che possono migliorare ancora di più, sono pronti per portare avanti questo club e fare ancora altri successi. In campo guardavo loro per cercare la forza per parlare, ma piangevano tutti“.