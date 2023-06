Addio Maldini, c’è il saluto social di Theo: parole da brividi

Un fulmine a ciel sereno è piovuto in casa Milan. L’addio di Maldini ha scosso gran parte della tifoseria, ma anche vari calciatori acquistati proprio dal direttore sportivo. Theo Hernandez è uno tra i vari giocatori che hanno tenuto opportuno lasciare un messaggio social di addio a Paolo, con cui erano molto legati.

Paolo Maldini

Il post sui social di Theo

Triste dover dire addio a qualcuno che si è fidato di me e mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti insieme #SempreMaldini

Queste le parole da brividi del terzino francese su Instagram. Il fuoriclasse ha ringraziato Paolo per averlo acquistato e fatto diventare il calciatore che è oggi quando il Real Madrid, in passato, non aveva creduto in lui.

Seguono alcune foto di abbracci tra i due con i due che sono parsi legati da un grande legame. I tifosi si sono stretti al calciatore nei commenti sperando che ora il terzino possa diventare sempre più una bandiera della squadra.