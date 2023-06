Calciomercato Milan, a rischio l’affare Loftus-Cheek: il motivo

I vari Campionati europei, tra cui la Serie A, sono ormai giunti al termine e l’estate comincia a scaldarsi con le prime notizie di Calciomercato. Tra acquisti, cessioni, prestiti, le squadre italiane stanno cominciando a studiare i possibili colpi da mettere in tasca per la prossima stagione sportiva.

Il Milan, oltre ai vari colpi di calciomercato, dovrà riformare la società, dopo gli addii di Maldini e Massara nella settimana che sta andando in conclusione.

Calciomercato Milan, la situazione su Loftus-Cheek

Gli ex dirigenti rossoneri, Maldini e Massara, avevano puntato gli occhi su Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea. Secondo The Telegraph, i due dirigenti avevano quasi concluso il colpo per il centrocampo rossonero, ma con il licenziamento dei due, la trattativa si è decisamente bloccata.

Maldini Massara

Secondo quanto riportato dall’edizione serale di Sky Sport -Calciomercato, il centrocampista dei Blues non è più un obiettivo concreto della società rossonera: gli uomini di Casa Milan, infatti, ritengono eccessiva la spesa di 18 milioni per Loftus-Cheek, soprattutto per l’età avanzata che il centrocampista dei Blues ha.