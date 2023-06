Calciomercato Milan, c’è l’ok di Pioli: due giocatori verso la cessione

La stagione 2022/2023 si è conclusa da sole due settimane, ma già le società pensano alle mosse giuste da adottare per la prossima Serie A.

Nonostante l’apertura ufficiale del calciomercato fra due settimane, il Milan già si muove per fare i conti con le volontà di mister Pioli, pronto a rinunciare ad alcuni giocatori non più fondamentali per il suo progetto.

Il Milan cerca il riscatto da una stagione un po’ complicata. Per farlo la società rossonera sta cercando rinforzi a prezzi contenuti, mentre riflette su chi possa essere ceduto. Tra contratti in scadenza e cambio di piani, sembra giunta l’ora di una rivoluzione in casa del Diavolo, non a caso già avviata con l’inaspettata decisione sulla dirigenza.

Due rossoneri verso la partenza

Di concerto con mister Pioli, numerosi sono i nomi messi sul banco dei sacrificabili. Ed il primo pronto a partire sembrerebbe Ballo-Touré: per lui, quest’anno, solo 14 presenze e un goal fra campionato e Champions League. Il difensore, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere ceduto in Francia.

Un altro compagno di reparto con le valigie in mano sembra essere Mattia Caldara: il 29enne, quasi al termine del suo prestito allo Spezia, ha ancora un anno di contratto in rossonero, ma la società di Milanello è disposta a risolvere il contratto lasciandolo partire a parametro zero.

Altri i nomi su cui grava l’imminente scadenza di contratto: ancora tutto è in bilico, ma il Milan lavora per garantirsi nomi competitivi a prezzi ragionevoli per ritornare sul gradino alto del podio.