Il centrocampista inglese diventa il primo rinforzo per il centrocampo rossonero e sarà chiamato a colmare il vuoto lasciato da Sandro Tonali. Vediamo i dettagli dell’operazione.

Dopo una serie di incertezze dovute all’addio di Paolo Maldini e di Sandro Tonali, il Milan inizia a intravedere una luce in fondo al tunnel, grazie al primo acquisto ufficiale targato Furlani: parliamo di Ruben Loftus Cheek, centrocampista inglese classe ’96 del Chelsea.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno speso una cifra vicina ai 18,5 milioni di euro, bonus compresi, per aggiudicarsi il cartellino del centrocampista.

Visite mediche a Milano a breve

Il nuovo centrocampista del Milan sarà presto in Italia per svolgere le visite mediche di rito e l’idoneità sportiva, che lo porteranno in seguito a mettere nero su bianco le carte che lo porteranno ufficialmente sotto la corte di Stefano Pioli.

Loftus Cheek lascia l’Inghilterra dopo una carriera passata tra Crystal Palace, Fulham e Chelsea, con l’esperienza in Premier League che dovrebbe facilitare l’inserimento del giocatore nel nostro campionato, nonostante le differenze tattiche rispetto al campionato inglese.