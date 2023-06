Colpo Milan e addio: decisione inevitabile

Non solo Tonali, Stefano Pioli continua a perdere pezzi: il Milan prepara un’altra cessione per finanziare i possibili colpi in entrata. Trattativa con alcuni club di Serie A.

Si accende finalmente il mercato rossonero. Iniziano ad arrivare i primi colpi in entrata della nuova era Moncada–Furlani: per la porta, dove è stato acquistato Marco Sportiello dall’Atalanta ufficializzato in giornata, e per il centrocampo, che sta per accogliere Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. La tifoseria, però, soprattutto dopo l’inaspettata cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 75 milioni di euro, chiede di più. E non ha tutti i torti, perché per ritornare a vincere, o per lo meno a competere, bisognerà investire adeguatamente e con cognizione di causa.

Nei prossimi giorni sono attesi gli affondi decisivi per Christian Pulisic e Adama Traoré, profili individuati dall’area sportiva per rinforzare la batteria degli esterni d’attacco. Il talento statunitense (con passaporto croato) dovrebbe essere il prossimo grande colpo in casa rossonera. Il Chelsea, infatti, chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire da Londra. Per quanto riguarda Traoré, invece, la questione è meno complicata, essendo in scadenza di contratto. Andrà trovato soltanto l’accordo sull’ingaggio. Al momento, però, il reparto prevede anche tante cessioni.

Messias-Milan, l’addio è sempre più vicino: Monza, Sassuolo e Bologna ci provano

Con l’acquisto di uno (o addirittura due) fra Chukwueze, Pulisic e Adama Traoré, infatti, dovranno verificarsi alcune cessioni. Alexis Saelemaekers e, ovviamente, Rafael Leao dovrebbero continuare a vestire la mglia del Milan anche per la prossima stagione. Ante Rebic e Divock Origi saluteranno quasi sicuramente, ma chi non è certo di una permanenza a Milano è anche Junior Messias. Il fantasista classe ’91 si ritrova ai margini del nuovo progetto e avrebbe diverse richieste dalla Serie A per il suo futuro. Le due ipotesi maggiormente percorribili sono quelle di Monza, Sassuolo e Bologna.

Il club brianzolo, anche grazie all’ottima stagione disputata, ha un certo appeal per il giocatore brasiliano che non disdegnerebbe una nuova avventura vicino Milano. Il Sassuolo e il Bologna, invece, avrebbero puntato Messias per sostituire rispettivamente le eventuali partenze di Domenico Berardi, accostato alla Lazio, e Riccardo Orsolini, nei radar dello stesso Milan e del Napoli.

L’avventura rossonera dell’ex Crotone sembra ormai arrivata al capolinea dopo sole due stagioni. Il feeling con i tifosi non è mai sbocciato pienamente, ma il primo gol in Champions League all’Atletico Madrid difficilmente verrà dimenticato. Nell’ultima annata Messias ha collezionato 36 presenze, 6 gol e 2 assist tra tutte le competizioni.