Futuro Pulisic, c’è l’apertura del Chelsea? La notizia

Tra gli obiettivi del centrocampo milanista è presente anche Pulisic, perno della nazionale americana finito ai margini del nuovo Chelsea di Pochettino. Può vestire il rossonero?

Sono molteplici i nomi opzionati dal dirigente Furlani per il centrocampo del Milan: Kamada, Loftus Cheek, Reijnders sono solo alcuni dei profili tenuti in considerazione per dare linfa al gioco di Stefano Pioli, orfano di Sandro Tonali e di Ismael Bennacer.

Tra i nomi presenti sul taccuino del dirigente spunta anche quello di Pulisic, che fino a qualche anno fa era un elemento fondamentale del Chelsea, non solo della nazionale americana. Inutile dire che nel nostro campionato un giocatore con la sua qualità e esperienza internazionale farebbe molto comodo al Milan.

L’arrivo di Pulisic potrebbe essere non così distante: secondo quanto riportato da alcuni quotidiani brasiliani, il Chelsea si starebbe muovendo per trovare il sostituto dell’americano e starebbe cercando proprio nella patria verdeoro.

Angelo libera Pulisic al Milan

I Blues sarebbero a un passo dal chiudere con il Santos l’accordo per Angelo, esterno classe ’04 per circa 20 milioni di euro. Il brasiliano libererebbe così lo slot per Pulisic, il quale sarebbe ancora più invogliato a insistere per una cessione, magari proprio nella sponda rossonera di Milano.

Le prossime ore saranno cruciali per poter capire se i milanisti potranno contare su questo inedito asse di mercato con il Chelsea, che oltre a Loftus Cheek potrebbe regalare a Stefano Pioli anche Pulisic.