De Ketelaere può partire: il Milan ha fissato la cifra

Inutile dire che la prima stagione di Charles De Ketelaere in rossonero sia stata un fallimento totale. Il Milan cerca di capire come muoversi con il calciatore, potrebbe anche partire.

Il fantasista belga è atterrato a Milano con un bagaglio pieno di aspettative che fino ad ora non sono state rispettate. L’ottavo giocatore più costoso della storia del club rossonero è reduce da una stagione a dir poco deludente. Per questo motivo la dirigenza del Milan sta valutando le opzioni: insistere sul talento, aspettando la sua esplosione consci di tutto ciò che di bello aveva fatto vedere con la maglia del Bruges, o venderlo dopo un solo anno sotto la Madonnina.

De Ketelaere può partire, il Milan fissa il prezzo

Tempo di bilanci in casa Milan. Vista la stagione appena conclusa, non è da escludere che Charles De Ketelaere possa lasciare i rossoneri nel corso del mercato estivo. Un barlume di speranza si intravede nel Mondiale Under 21, durante il quale CDK potrebbe dare una svolta alla sua stagione. Nel frattempo il club fissa il prezzo per non scrivere a bilancio una minusvalenza.

In via Aldo Rossi sono disposti ad accettare offerte di almeno 28 o 29 milioni di euro per cedere il calciatore a titolo definitivo. Una cifra utile per proteggere il grande investimento fatto solo dodici mesi fa, ma che alla luce dei fatti sembra impossibile che arrivi. La questione è, infatti, capire se qualcuno presenterà davvero un’offerta tanto importante. In caso contrario De Ketelaere si giocherà la sue carte in rossonero, ha un lungo contratto fino al 2027, il tempo è dalla sua parte.