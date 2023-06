Desplanches, rivelazione sul futuro: la risposta sul Milan lascia senza parole

L’italia è arrivata in finale del mondiale Under 20. Purtroppo però l’Uruguay ha vinto per 1 a 0, ma la prestazione degli azzurrini non è passata inosservata, specialmente per quanto riguarda il portiere Sebastiano Desplanches.

Sebastiano Desplanches, portiere dell’Italia Under20, ha vinto il “Guanto d’Oro”, ovvero il premio riservato al miglior estremo difensore dei Mondiali. Merito di prestazioni straordinarie dalla prima all’ultima partita, con parate di altissimo livello compresa quella effettuata nel primo tempo della finale. Ecco fin dove vuole puntare il giocatore del Vicenza.

Chi è Desplanches?

Il portiere dell’Under 20, è stato titolare nella Primavera rossonera nel 2021, in campo sia in campionato che in Youth League e si è fatto notare anche da Stefano Pioli, che più volte lo ha portato in prima squadra.

Il Milan ha deciso di lasciarlo partire in direzione Vicenza a titolo definitivo, riservandosi solo una percentuale su una futura rivendita da parte dei veneti. Qui, Desplanches, non ha trovato spazio ed è stato prestato al Trento. Ad oggi, il cartellino di Desplanches è tornato al Vicenza.

Le dichiarazioni del portiere

Il giocatore, inoltre, ha rilasciato un’intervista al Il T Quotidiano. Ecco le sue parole