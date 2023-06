Milan, due grandi ex per il post Maldini? Notizia a sorpresa!

Ieri è giunta l’ufficialità in casa Milan dell’addio di Paolo Maldini e si attende ancora quella di Frederic Massara. Nel frattempo la società ha iniziato a muovere i primi passi per formare la nuova dirigenza. Due sono i nomi a sorpresa.

Due leggende per sostituirne una!

I rossoneri non possono perdere tempo. Il mercato è vicino ed i direttori sportivi servono subito per non rimanere impreparati ed indietro rispetto alla concorrenza. Sono due i nomi che piacciono ai piani alti della società, due leggende ex calciatori della squadra.

Franco Baresi

Franco Baresi e Daniele Massaro, secondo Sportmediaset, sarebbero le due leggende coinvolte. Due grandi nomi, sempre in orbita dirigenza del Milan, ma che ora potrebbero avere la loro opportunità per dire la loro davvero.

L’addio di Maldini e Massara ha sconvolto molti tifosi e giocatori, ma la società non si è lasciata cogliere in impreparata ed ha subito pronto il piano dopo l’esonero dei due. L’ex centrocampista e l’ex difensore sono solo alcuni dei vari nomi circolati in ottica Milan nelle ultime ore, ma probabilmente sono tra i più quotati specialmente dai tifosi per la vicinanza alla maglia.