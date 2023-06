Funerali Berlusconi, l’omaggio dei tifosi del Milan è da brividi: è successo fuori al Duomo

Oggi il mondo del calcio si è riunito per i funerali di Silvio Berlusconi. I tifosi del Milan hanno omaggiato il loro ex Presidente.

Oggi per il mondo del calcio è una giornata particolare. In piazza Duomo a Milano si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, come è stato soprannominato in vita, può vantare la vittoria di 8 scudetti, 5 Champions League e tanti altri trofei che ne fanno il presidente più vincente della storia del calcio italiano.

Vittorie ottenute tutte con il Milan, squadra di cui Berlusconi è stato presidente per più di vent’anni. Una carriera eccezionale che oggi, nel giorno dell’addio, gli è valsa un saluto caloroso da parte di chi – per anni – ha goduto del suo operato: i tifosi rossoneri, appunto.

Funerali Berlusconi, saluto da brividi dei tifosi del Milan

Berlusconi è ad oggi il presidente più vincente nella storia del calcio italiano. Per questo la sua morte, sopraggiunta nella giornata di lunedì, ha scosso tutto il mondo del pallone. Oggi ai funerali, svoltisi in piazza Duomo a Milano, sono accorse tante delle personalità più influenti del calcio italiano degli ultimi trent’anni: dai fenomeni del suo Milan a Max Allegri, passando per Beppe Marotta e Steven Zhang.

Un saluto caloroso da parte di una buona fetta d’Italia. Ma un saluto da pelle d’oca glielo hanno riservato soprattutto i suoi ex tifosi, quelli del Milan. Gli ultras rossoneri hanno colorato piazza Duomo con bandiere e striscioni per omaggiare al meglio la figura di Silvio Berlusconi. Ad un certo punto si è alzato anche un coro. Il più classico, ma anche il più significativo: “C’è solo un presidente” hanno cantato i tifosi rossoneri in onore di chi ha contribuito ad arricchire la bacheca del club con la vittoria di ben 29 trofei.