Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco: sfida a Roma e Juve

Il casting per il vice Giroud è più vivo che mai in casa Milan. Si cerca un attaccante giovane che sia in grado di far rifiatare il francese e perché no, magari in futuro anche di rubargli il ruolo da titolare. Il primo nome sulla lista è Marcus Thuram, giocatore in scadenza con il Borussia M’Gladbach, ma su di lui vi sono gli occhi di molte squadre tra cui Paris Saint-Germain e Roma. I rossoneri non possono farsi trovare impreparati ed hanno già pronto un secondo nome per il ruolo. È aperta la sfida a Roma e Juventus per l’attaccante.

Olivier Giroud

Nome nuovo per l’attacco!

Arriverebbe direttamente dalla Premier. Lo scorso anno ha militato in Serie A con ben 16 reti all’attivo, ma nel massimo campionato inglese ha trovato più di qualche difficoltà nel confermarsi ed ora pensa al ritorno in patria.

La Juventus è su di lui per sostituire il partente Milik (non riscattato dai bianconeri), mentre la Roma ci pensa in attesa del rientro dall’infortunio di Abraham. Non un’annata da ricordare, però, non un grandissimo rendimento con pochi gol ed un infortunio al ginocchio che lo tengono ancora ai box.

Ex numero 91 del Sassuolo passato al West Ham per circa 35 milioni la scorsa estate ed attuale numero 7 del club. Secondo La Gazzetta dello Sport Gianluca Scamacca è il nome nuovo per l’attacco del Milan. Giovanissimo, 24 anni, e con tanta voglia di riscatto dopo una stagione molto sottotono rispetto alla passata (solo 8 i gol in tutte le competizioni).

La sfida a Juve e Roma è più accesa che mai ed il ritorno in patria per Scamacca è sempre più vicino.