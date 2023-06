Il Milan vuole battere la concorrenza del Psg per Thuram: il piano della società

Una delle esigenze del Milan per la prossima sessione di mercato è quella di rinforzare l’attacco. Olivier Giroud non può continuare ad essere l’unica opzione per Pioli e anche un possibile ritorno di Colombo non andrebbe a colmare le lacune offensive.

Proprio per ovviare a questa necessità il Milan avrebbe messo gli occhi su Marcus Thuram. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il francese è l’obiettivo principale dei rossoneri perché corrisponde perfettamente all’identikit fatta dalla società. Inoltre non comporterebbe costi per il cartellino visto che si è svincolato dal Borussia Monchengladbach ed ha la grande dote di poter ricoprire più ruoli.

Per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante francese il Milan è pronto ad alzare la proposta di ingaggio. La trattativa non è delle più semplici considerando la presenza di concorrenti del calibro di Paris Saint-Germain, Barcellona e altre big della Bundesliga.

Spunta l’alternativa a Thuram

Il Milan però sta già creando un piano b se dovesse saltare la trattativa per l’attaccante francese. I rossoneri a quel punto sarebbero pronti a virare su Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo sarebbe pronto a tornare in Italia e si sposerebbe bene con le idee di gioco di Stefano Pioli.