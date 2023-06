Loftus-Cheek è un nuovo giocatore del Milan: i dettagli

Loftus-Cheek è ufficialmente il primo colpo del calciomercato in entrata del Milan.

Il centrocampista inglese si lega ai rossoneri per quattro stagioni e arriva alla corte di Stefano Pioli.

Si chiude la trattativa per Loftus-Cheek

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, Ruben Loftus-Cheek ha appena firmato il contratto con il Milan fino al 2027 e guadagnerà 4 milioni di euro all’anno. È stata una giornata movimentata in casa rossonera nella giornata di oggi. Nel primo pomeriggio l’ex Chelsea ha svolto le visite mediche a “La Madonnina”, per poi ottenere l’idoneità sportiva e raggiungere Casa Milan per firmare il contratto.

Dopo Sportiello dunque, è Loftus-Cheek il secondo giocatore ad approdare al club di via Aldo Rossi. La dirigenza rossonera si muoverà ancora nei prossimi giorni per cercare di intavolare altre trattative e rinforzare ulteriormente il centrocampo.

Nel mirino ci sono i vari Yusuf Musah del Valencia, Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar e Davide Frattesi del Sassuolo.