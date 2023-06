Milan, l’affare si complica: irrompe anche il Barcellona

La dirigenza rossonera continua a programmare la maxi rivoluzione estiva. Si complica la pista che porta ad uno degli obiettivi di Pioli: irrompe il Barcellona.

Dopo i clamorosi quanto scioccanti addii di Paolo Maldini e Frederic Massara dal parco dirigenziale rossonero, ora la società vuole immediatamente rimettersi in carreggiata. Soprattutto per le questioni legate al calciomercato estivo che, quest’anno più che mai, prevede una rivoluzione interna in casa Milan.

Tante le partenze in programma dopo le già ufficializzate separazioni con Ibra, Brahim Diaz (tornato al Real Madrid) e Sergiño Dest, di ritorno al Barcellona: da Rebic a Origi in attacco, passando per Vranckx, Adli e Bakayoko a centrocampo, fino ad arrivare al capitolo portieri, dove ci sarà un vero e proprio restyling viste le cessioni di Mirante e Tatarusanu.

Una volta sbloccato il mercato in uscita si passerà alle “cose formali”, ovvero agli acquisti che potranno rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Thuram-Milan si complica, non solo il PSG

Uno degli obiettivi in cima alla lista dei desideri di Moncada e Furlani è senza dubbio Marcus Thuram, attaccante classe 1997 in forza al Borussia M’gladbach, che a fine mese andrà in scadenza di contratto. Il club tedesco non è riuscito a giungere ad un accordo per il rinnovo, dunque il calciatore francese lascerà la Bundesliga a parametro zero.

Il Milan ci starebbe facendo più di un pensierino, considerata la necessità di affiancare a Giroud un profilo di alto livello, ma la concorrenza non manca. PSG ed Inter avrebbero sondato più volte la pista per arrivare al figlio d’arte ma, finora, con scarsi risultati. Lo stesso giocatore non avrebbe preferenze in mente. Ciò permetterà al miglior club offerente di accaparrarsi le prestazioni del 25enne transalpino.

Nelle ultime ore, però, sarebbero arrivate alcune indiscrezioni che potrebbero complicare la trattativa: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, anche il Barcellona del presidente Laporta sarebbe sulle tracce del giocatore. Dal canto suo, il Milan è consapevole della serrata concorrenza e vorrebbe sensibilmente alzare la proposta economica da destinare a Thuram nei prossimi giorni.

Il calciatore prenderà in considerazione le varie offerte nei prossimi giorni, ma una decisione definitiva potrebbe arrivare anche soltanto a fine mese. Qualora dovesse sfumare il suo approdo in rossonero, la dirigenza sarebbe pronta a virare su Openda, alternativa numero uno di proprietà del Lens.