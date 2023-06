De Ketelaere-Milan, cosa cambia dopo l’addio di Maldini? Il retroscena

Ormai è ufficiale, Paolo Maldini non sarà più un dirigente del Milan. Dopo l’incontro tra l’ex capitano rossonero e Gerry Cardinale, proprietario del club, le strade del Milan e di Maldini si separeranno.

Alla base della separazione, c’è una divergenza per le strategie da adottare nel futuro per quanto riguarda il calciomercato.

Come afferma l’edizione odierna del Corriere della Sera, però, queste non sarebbero le uniche motivazioni che hanno portato a questa decisione. Sul banco della disputa tra le parti è finito anche Charles De Ketelaere.

Paolo Maldini Addio Milan

L’affare De Ketelaere ha portato Maldini lontano dal Milan

Il fantasista belga non ha rispettato le previsioni fatte al momento del suo arrivo e soprattutto non ha dimostrato di valere la cifra sborsata dal club di via Aldo Rossi per acquistare il suo cartellino.

Maldini, infatti, per portare a Milano De Ketelaere ha usato il 70% del budget imposto dal club per il calciomercato e questa di per sé non è stata una scelta ritenuta idonea dalla proprietà. Oltre a questo, le difficoltà del belga non hanno fatto altro che peggiorare la situazione.

Ora, senza Maldini, anche il futuro del classe 2001 pare appeso ad un filo. Non è scontata, infatti, la sua permanenza in maglia Milan.