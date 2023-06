Tante presenze importanti quest’oggi in occasione della presentazione dell’autobiografia di Filippo Inzaghi a Milano.

Tra queste, anche quella dell’ad del Monza Adriano Galliani che è intervenuto ricordando degli episodi particolari dell’ex attaccante del Milan.

Milan, le dichiarazioni rilasciate da Adriano Galliani

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, ha parlato ai giornalisti in merito all’operazione che portò Pippo Inzaghi dalla Juventus ai rossoneri: “Ci dividevano 10 miliardi, la Juventus voleva che alzassimo l’offerta. A quel punto, Inzaghi ha rinunciato a questi 10 miliardi pur di venire al Milan. Ha guadagnato meno venendo da noi di quanto avrebbe guadagnato a Torino. Ha avuto la buona sorte di vincere Mondiali, Mondiale per Club, Champions League”.

L’ex ad rossonero ha poi ricordato la finale di Manchester contro i bianconeri, chiamando in causa sempre l’ex bomber del Milan: “Il più grande terrore della mia vita calcistica al Milan è stato quando Sheva va dal dischetto nel 2003 contro la Juve e vedo Pippo stiracchiato a terra. Sarebbe stato il sesto rigorista. Io gli ho sempre voluto bene, in Italia ci sono stati giocatori tecnicamente più bravi, ma nessuno capace di fare gol come lui”.