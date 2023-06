Milan, insidia Fiorentina per due obiettivi di mercato: l’indiscrezione

Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo. Già diversi nomi sono stati accostati al Milan, ma nelle ultime ore la Fiorentina si è inserita nella corsa a due pallini del club rossonero.

L’estate è ormai alle porte. Assieme alla stagione calda si avvicinano anche i due mesi infuocati del calciomercato, che si prospettano di grandi movimenti per il Milan.

I rossoneri sono già al lavoro per giocare di anticipo e ripartire forte dopo un’anno senza trofei. Le voci di mercato parlano di una lunga lista stilata dalla dirigenza milanista per rinforzare una rosa che la prossima annata potrebbe accogliere tanti volti nuovi e salutarne altrettanti.

Calciomercato Milan, la Fiorentina si inserisce nella corsa a due attaccanti

In via Aldo Rossi l’obiettivo è ricostruire l’attacco con innesti talentosi ma anche d’esperienza. Le principali mire rossonere sono Arnautovic e Thuram, ma non solo. Il Diavolo non è però l’unica pretendente ai due centravanti.

Se per il francese è forte il pressing del Psg, nelle ultime ore la Fiorentina si è fatta avanti per il 9 del Bologna. Secondo Sky Sport, non solo l’austriaco sarebbe finito nel mirino viola. Il club di Commisso si sarebbe aggiunto anche nella corsa a Nicolò Zaniolo e Mateo Retegui, nomi già sondati dal Milan