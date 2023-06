Thuram-Milan, c’è nuovo ottimismo: la notizia che favorisce i rossoneri

Continua il lavoro sotto traccia del Milan sul fronte calciomercato in entrata. Non solo Kamada e Baldanzi nel mirino, anche il reparto offensivo è attenzionato dalla dirigenza rossonera.

Non è una novità l’interesse del club di via Aldo Rossi per Marcus Thuram, in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach, ma seguito anche dal PSG. Proprio i parigini però sono alla ricerca anche di altre piste, situazione che fa dunque crescere l’ottimismo in Casa Milan.

Il Psg si defila per Thuram? La notizia

Marcus Thuram

Con gli addii di Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic, il Milan è alla ricerca di importanti rinforzi in attacco. Uno degli obiettivi in vista della prossima stagione è Marcus Thuram, attaccante in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno col Borussia Mönchengladbach.

Sul classe ’97, oltre al Milan, c’è il PSG, che però segue con attenzione anche Wilfred Zaha, in uscita pure lui a zero dal Crystal Palace. Un intreccio di mercato che potrebbe favorire la società rossonera, più ottimista e speranzosa quindi di chiudere a breve per il francese. Questo, quanto riportato stamattina in edicola da Tuttosport.