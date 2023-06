Milan, ultimo ballo non solo per Ibra: chi saluta col Verona

Le previsioni della serata di oggi indicano forti emozioni alla “Scala del calcio”. Per il Milan non si concentreranno però nei 90 minuti, ormai ininfluenti a livello di classifica.

Plausibile pensare che in molti si recheranno al “Meazza” principalmente per rendere omaggio a Zlatan Ibrahimovic, all’ultimo saluto alla “San Siro” rossonera. Sfortunatamente lo svedese non sarà della partita ma oggi la standing ovation dei tifosi del Diavolo sarà tutta per lui.

I saluti finali non coinvolgeranno soltanto Ibra: assieme a lui circa 12 giocatori potrebbero infatti lasciare lo spogliatoio di mister Pioli.

Milan, con Ibra anche Brahim ai saluti: la lista dei partenti

Tra i possibili partenti figura Brahim Diaz, destinato al ritorno in maglia Blancos nonostante la volontà del calciatore e della società di proseguire assieme.

Nello stesso ruolo un altro componente della rosa non è certo della permanenza: Charles De Ketelaere potrebbe infatti lasciare il capoluogo lombardo, da definire se per un solo anno o a titolo definitivo.

Altro reparto fortemente ridimensionato sarà quello offensivo, con Rebic e Origi prossimi all’addio. Tra le seconde linee previsto il congedo anche di Tatarusanu, Dest, Bakayoko, Vranckx, Ballo Tourè e Gabbia, con Adli che potrebbe essere girato in prestito.