Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Colombo, attaccante che quest’anno ha giocato un gran campionato al Lecce.

L’ufficialità è arrivata, Colombo torna al Milan. Pochi giorni fa, il Lecce aveva riscattato il calciatore come da contratto stipulato, ma il Milan ha fatto valere il controriscatto e dunque Colombo tornerà quanto meno quest’estate a vestirsi di rossonero.

Comunicato del Lecce su Colombo

L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante Lorenzo Colombo, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore.

Il club pugliese aveva negli scorsi giorni riscattato Colombo per 2.5 milioni, mentre il Milan lo ha contro riscattato per la cifra di 3 milioni di euro.

Rimane il dubbio del se Colombo potrà essere una risorsa per Pioli nel corso della prossima stagione, oppure se l’attaccante sarà nuovamente inviato in prestito per una nuova esperienza, prima di tornare definitivamente ed essere un giocatore effettivo del Milan.