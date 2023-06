UFFICIALE – La nuova maglia del Milan per la stagione 2023/2024

Non è mai tempo di fermarsi per Milano e per il Milan. Terminata una stagione, il pensiero è già proiettato al futuro. Attraverso un comunicato sul profilo ufficiale di Twitter i rossoneri hanno annunciato la nuova divisa di casa per la stagione 2023-2024.

La nuova maglia del Milan in collaborazione con Puma ha come particolarità la M, lettera al quale gira attorno il messaggio della società. Sempre M, sempre Milan, il motto definito nel tweet scritto sulla pagina del Milan.

Foto pubblicato dal profilo ufficiale del Milan.

Milan: nuova maglia 2023-2024

Ufficializzata la nuova maglia per la stagione 2023-2024 del Milan. Divisa di casa in cui torna a predominare prepotentemente il colore rosso. Meno risalto invece per il nero, che è stato il colore primario nelle scorse stagioni. Un altro dettaglio da sottolineare, è l’assenza delle strisce. Chiaro segnale di cambiamento, essere all’avanguardia ha sempre caratterizzato la città di Milano. Dunque i rossoneri cavalcano l’ondata di novità, rispettando le tradizioni che accompagnano la moda milanese. Divisa che verrà utilizzata in occasione dell’ultima giornata di campionato per presentare la prossima stagione. Si attende adesso di scoprire le prossime divise da trasferta.