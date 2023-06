Ultim’ora Milan, la rivelazione: “Un club di Serie A vuole soffiare Thuram!”

Il Milan è interessato a Thuram ma i cugini neroazzurri provano a soffiargli l’affare

Ultimamente il Milan aveva reso noto il suo interesse per l’attaccante francese del Borussia Monchengladbach, che ha il contratto in scadenza con il club. I rossoneri hanno presentato un’offerta ufficiale a Thuram che, adesso, però, dovrà decidere tra le due squadre di Milano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Twitter, il derby tra Inter e Milan resta acceso anche alla fine del campionato, infatti, le due squadre si contendono due giocatori, Frattesi e Thuram.

Thuram, non resta che attendere la sua risposta

Adesso non resta che aspettare la decisione dell’attaccante francese. Il Milan, grazie all’offerta ufficiale presentata, si trova nettamente in vantaggio per l’acquisto del giocatore, infatti, il club attenderebbe una risposta entro Sabato. Anche i rossoneri sono informati dell’accesso interesse dell’Inter per Thuram che, precedentemente, era già stato preso in considerazione dai neroazzurri ma non si era arrivati mai ad un contatto decisivo.