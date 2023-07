Addio Milan, ad un passo la cessione del centrocampista in Turchia

Da tempo sulla lista degli obiettivi del Milan, alla fine il centrocampista sembrerebbe vicinissimo al trasferimento in Super Lig.

Prosegue senza sosta la campagna acquisti dei rossoneri, nettamente tra le squadre più attive in questa sessione estiva di calciomercato: includendo Samuel Chukwueze, non ancora ufficializzato dal club di Via Aldo Rossi sebbene abbia già firmato il suo nuovo contratto, sono saliti a sette i colpi messi a segno dal tandem Furlani–Moncada.

In tale ottica, lo sforzo messo in atto dai due dirigenti ha certamente superato ogni rosea aspettativa, ma mancano ancora alcuni interpreti nella rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Dominguez, il Fenerbache ostacola il Milan: prima offerta al Bologna

Nonostante gli arrivi di Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, il centrocampo rossonero ha infatti bisogno di un altro rinforzo per dirsi completo: più precisamente, un mediano in grado di poter sostituire l’infortunato Ismael Bennacer nello scacchiere del tecnico, ormai intenzionato a passare al 4-3-3 come modulo di riferimento.

A tal proposito, uno dei nomi più caldi è quello di Nicolas Dominguez, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Bologna. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, il centrocampista argentino sarebbe ad un passo dalla cessione al Fenerbache.

Contando sul gradimento del giocatore, il club turco avrebbe infatti avanzato ai rossoblù un’offerta da 10 milioni di euro più il 10% derivante da una sua eventuale futura rivendita. Attesa nei prossimi giorni, dunque, la risposta del club proprietario del suo cartellino oppure un eventuale rilancio da parte del Milan.