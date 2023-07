Asse caldo con il Torino, non solo lo scambio Messias-Singo: altro affare!

Juric e la dirigenza granata in contatto con il club rossonero, si tenta il ritorno di un centrocampista ex granata.

Tanto da discutere negli ultimi giorni sull’asse Torino-Milano. I rispettivi club hanno rivelato il loro interesse per giocatori delle due squadre, in particolare per Singo e Messias. I granata però hanno adocchiato un altro profilo allettante, che il Milan potrebbe far partire senza troppi problemi. Si parlerebbe di una seconda esperienza granata per il giocatore al centro della trattativa, che può diventare oggetto di scambio per i rossoneri.

Il Torino punta ad un ritorno di Pobega

I colleghi di Tuttosport riportano l’interesse dei granata sul ritorno di una loro “creazione”. Si sta parlando di Tommaso Pobega, centrocampista rossonero che la scorsa stagione ha collezionato 19 presenze, quasi sempre da subentrato. Il 23enne prelevato proprio dal Torino nell’estate 2022, sembra essere il giusto rinforzo per la mediana -povera quantitavamente parlando- di Juric. A Milano non si è visto lo stesso giocatore dell’anno precedente, e per questo la dirigenza potrebbe pensare ad una rinuncia.

A Pioli piace Singo, questione che potrebbe far decollare al meglio la trattativa anche per l’azzurro. Infatti, le valutazioni economiche di Pobega e dell’esterno ivoriano sembrano combaciare (10-12 milioni), facendo pensare ad uno scambio secco ed equo tra le parti. Tommaso in questa maniera ritornerebbe a macinare kilometri in campo, diventando un elemento al centro del progetto europeo della società di Urbano Cairo.