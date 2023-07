Calciomercato Milan, Pellegrini si allontana? Le ultime

La Juventus si è detta disponibile alla cessione di Luca Pellegrini, ma un ostacolo rischia di impedirne l’approdo al Milan.

Prosegue senza sosta il calciomercato del Diavolo, finora tra le squadre che sono intervenute maggiormente sulla campagna acquisti per rinforzare la propria rosa: al momento, sono ben sette i nuovi giocatori ingaggiati dai rossoneri, con addirittura l’ottavo (Yunus Musah del Valencia) in dirittura d’arrivo.

Data la necessità di sfoltire l’organico, attualmente in abbondanza a causa della la presenza di alcuni esuberi, il Milan concentrerà ora i propri sforzi sulle trattative in uscita. Alcune cessioni, però, potrebbero costringere la dirigenza a tornare nuovamente sul mercato in entrata.

Pellegrini, il Nizza ostacola il Milan: prima offerta alla Juventus

È questo il caso di Fodé Ballo-Touré, ad oggi unica alternativa all’inamovibile Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro. Cercato insistentemente dal Bologna e dal Fulham, il difensore senegalese potrebbe presto dire addio ai rossoneri.

Se tale scenario dovesse realizzarsi, il suo posto all’interno dello scacchiere di Stefano Pioli potrebbe essere destinato Luca Pellegrini della Juventus, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito all’Eintracht Francoforte e alla Lazio. Proprio i biancocelesti lo avrebbero riaccolto volentieri tra le proprie fila, ma solamente a titolo temporaneo, opzione non gradita alla Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, una reale concorrente del Milan per l’acquisto del terzino italiano sarebbe invece il Nizza, disposto ad offrire 8 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino di Luca Pellegrini e accontentare, di conseguenza, le richieste dei bianconeri.