Calciomercato Milan, Pioli aspetta il centrocampista: ore decisive

La trattativa tra il Milan e l’Az Alkmaar entra nel vivo, la dirigenza rossonera prepara l’offerta ma la richiesta degli olandesi è elevata.

La dirigenza rossonera composta da Furlani e Moncada, dopo aver ceduto Tonali al Newcastle per una cifra davvero monstre, dovranno agire in maniera decisa sul mercato per poter rimpiazzare in maniera perfetta il centrocampista italiano che in questi anni ha dimostrato di essere uno dei più forti in circolazione.

L’acquisto del centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha già dato una notevole risposta in questo senso, ma la società rossonera è a conoscenza dell’infortunio di Bennacer e di dover quindi, per forza di cose, riversare altre forze sul mercato per comporre un centrocampo degno di nota per il tecnico Stefano Pioli.

Milan-AZ: la trattativa entra nel vivo

Da alcuni giorni sta circolando il nome di Tijjani Reijnders, mediano olandese in forza all’Az Alkmaar, che dopo un’ottima stagione in Conference League e nel campionato olandese ha scatenato una vera e propria asta comprendente moltissimi club di tutta Europa.

Tra le squadre interessate c’è anche il Milan che dopo un semplice sondaggio sembra deciso ad affondare il colpo per il giocatore che rappresenta il profilo ideale per completare la mediana in casa rossonera, secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, esperto di calciomercato, sarebbe stato decisivo l’ok del tecnico Pioli nel meeting con la dirigenza per completare l’operazione.

Ad oggi c’è distanza tra domanda e offerta tra i due club con la squadra olandese decisa a non voler abbassare di un centesimo le pretese iniziali, la dirigenza rossonera spera di chiudere l’operazione intorno ai 20 milioni di euro compresi i bonus.