Clamoroso Napoli: De Laurentiis lo soffia al Milan, i dettagli

Un obiettivo concreto del club rossonero piace anche ai campioni d’Italia. La notizia preoccupa e non poco la nuova dirigenza rossonera.

Napoli e Milan sono le ultime due squadre ad aver vinto il campionato in Italia. Sia il club azzurro che quello rossonero hanno attuato una politica nuova in ambito europeo, politica che ha dato frutti per certi versi insperati. Il Milan ha vinto con il gruppo due anni fa mentre il Napoli ha davvero sorpreso tutti.

L’accoppiata Giuntoli-Spalletti è riuscita in un risultato che raramente capita nel mondo del calcio, ridurre notevolmente i costi e allo stesso tempo vincere. E nel caso degli azzurri parliamo di stravincere visto che il Napoli ha dominato il campionato, lasciando letteralmente le briciole a tutti gli avversari. Sia Giuntoli che Spalletti sono andati via, ma la società ha le idee chiare e vuole continuare sullo stesso trend degli ultimi anni. Cedere i calciatori con ingaggi più elevati e fuori dal progetto e puntare su scommesse, come quelle riuscite nel caso del difensore coreano Kim e di Kvicha Kvaratskhelia, autentica rivelazione e stella dell’ultimo campionato di serie A.

Il club azzurro è a caccia di un esterno offensivo per la fascia destra, complice il futuro di Lozano che appare segnato. Il messicano ha un ingaggio abbastanza alto e un solo anno di contratto, non ci sono i margini per il rinnovo e il calciatore verrà ceduto. Il Napoli ha individuato il sostituto, e l’obiettivo è una priorità del calciomercato del Milan. Si potrebbe registrare quindi un derby italiano di mercato.

Milan, anche il Napoli piomba su Chukwueze

Secondo quanto riporta il giornalista Rudy Galetti il Napoli ha messo gli occhi sull’esterno nigeriano del Villarreal Chukwueze. Il calciatore ha solo un anno di contratto e il Napoli sta studiando la sua situazione. Il club spagnolo valuta il calciatore oltre 30 milioni, considerati troppi da tutti i club interessati (Milan incluso). D’altronde dall’inizio del 2024 Chukwueze potrebbe firmare a parametro zero con il nuovo club e quindi sia gli azzurri che i rossoneri valutano il possibile affare.

Non è semplice ma intanto il Napoli studia il colpo e Chukwueze non è l’unico nome sulla lista della dirigenza partenopea. Tra le alternative spuntano il belga Jeremy Doku e anche a sorpresa l’esterno del Chelsea Ziyech. Quest’ultimo non ha visto passare le visite mediche per il trasferimento in Arabia Saudita, ma resta in lista per la cessione e il Napoli lo valuta come colpo ‘last minute’.